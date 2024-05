State of Play kehrt zurück

Soeben hat Sony die nächste Ausgabe seines State of Play-Formats angekündigt. Sie kann morgen um 23:59 Uhr auf YouTube, Twitch und TikTok verfolgt werden.

Erste inhaltliche Informationen verrät die zugehörige Pressemitteilung ebenfalls. So wird die Präsentation einen Umfang von mehr als 30 Minuten haben. In diesem Zeitraum verrät man Neuigkeiten zu insgesamt 14 Titeln für PS5 und PlayStation VR2. Diese stammen von den PlayStation Studios und erscheinen teilweise noch in diesem Jahr Welche Spiele genau gezeigt werden, enthüllt man aber selbstverständlich noch nicht.

Welche Titel würdet ihr euch für die morgige Präsentation wünschen?