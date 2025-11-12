State of Play 11.11.2025: Das wurde gezeigt

Das erste State of Play mit Fokus auf dem asiatischen Markt ist vorbei und folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Dragon Quest VII Reimagined

Wurde mit einem neuen Story-Trailer bedacht, erscheint bekanntlich am 5. Februar 2026.

inKOMBINI: One Store. Many Stories

Wurde jetzt auch für PS5 angekündigt, wird dafür im April 2026 veröffentlicht.

Coffee Talk Tokyo

Hat jetzt mit dem 3. März 2026 einen Releasetermin.

BrokenLore: Unfollow

Davon kennen wir jetzt ebenfalls den Erscheinungstermin, es ist der 16. Januar 2026.

BrokenLore: Ascend

Wurde jetzt mit einem ersten Trailer offiziell vorgestellt, kommt irgendwann im Sommer 2026.

Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake

Wird am 12. März 2026 veröffentlicht, einen neuen Release Date Trailer gab es schon jetzt.

Dynasty Warriors: Origins

Bekommt mit "Visions of Four Heroes" am 22. Januar 2026 eine Erweiterung.

Gran Turismo 7

Dafür erscheint neben dem bereits bekannten Spec-III-Update am 4. Dezember auch der Power-Pack-DLC.

MotionRec

Stylisher Schwarz-Weiss-Hüpfer, kommt irgendwann im Frühjahr 2026.

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Neuer Serienteil, kommt auch für PS4. Releasetermin ist der 26. Februar 2026.

Tokyo Xtreme Racer

Wurde jetzt auch für PS5 in Aussicht gestellt, erscheint am 26. Februar 2026.

Once Upon A Katamari

Dafür werden demnächst zwei Erweiterungen erscheinen.

Pac-Man Word 2 Re-Pac

Hierfür ist der Sonic-DLC ab jetzt erhältlich.

Digimon Story: Time Stranger

Dafür wird der erste DLC irgendwann im Laufe des Winters veröffentlicht.

Super Robot Wars Y

Hierfür ist die neue Erweiterung schon ab 21. November erhältlich.

Monster Hunter Wilds

Update 4 wird am 16. Dezember veröffentlicht.

Sonic Racing: CrossWorlds

Bekommt weitere kostenlose Fahrer und am 20. November auch den SpongeBob-DLC.

Never Grave: The Witch and The Curse

Hat jetzt mit dem 5. März 2026 einen Releasetermin.

BlazBlue Entropy Effect X

Wurde frisch angekündigt, erscheint am 12. Februar 2026.

Damon and Baby

Wurde mit einem ersten Trailer angeteasert ,kommt Anfang 2026 auch für PS4 und PS5.

Kyouran Makaism

Dazu wurde ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, Releasetermin ist der 29. Januar 2026.

Fate Trigger

Erscheint im ersten Quartal 2026.

Octopath Traveler 0

Dazu wurde ein neuer Story-Trailer gezeigt. Ausserdem ist jetzt eine Demo erhältlich.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Dafür wurde eine geschlossene Beta in Aussicht gestellt, die vom 5. bis 7. Dezember stattfindet.

Elden Ring Nightreign

Hier für wird am 4. Dezember mit "The Forsaken Hollows" die erste Erweiterung veröffentlicht.