Neues PS5-Systemsoftware-Update

Im Rahmen eines Updates der Systemsoftware für PlayStation 5 werden ab sofort verschiedene neue Funktionen verfügbar sein. Dazu zählt die Kopplung des DualSense Wireless-Controllers mit mehreren Geräten und eine neue Energiesparoption im Einstellungsmenü.

Das PS5-Systemsoftware-Update wird ab morgen schrittweise weltweit ausgerollt. Die Option zur Aktualisierung der Systemsoftware ist zu finden unter Einstellungen > System > Systemsoftware > Systemsoftware-Update und Einstellungen.

DualSense Wireless Controller - Connection-Update

Mit diesem Update können für DualSense Wireless-Controller bis zu vier Geräte gleichzeitig registriert und direkt über den Controller zwischen ihnen gewechselt werden. So kann der Controller etwa für PS5 verwendet werden und dann nahtlos zu einem PC gewechselt werden, um PC-Spiele zu spielen, oder er kann mit einem Smartphone verbunden werden, um Remote Play von der PS5 zu nutzen.

Neue Power Saver Option

Ausserdem bringt dieses Update eine neue Option im Einstellungsmenü namens Power Saver (Energiesparmodus). Diese kann optional von den Spielern aktiviert werden, um die Leistung unterstützter PS5-Spiele zu reduzieren (1) und dadurch den Stromverbrauch der PS5 zu senken. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist oder Spiele die Funktion nicht unterstützen, wird die Leistung nicht reduziert und der Stromverbrauch wird nicht gesenkt.

Die Energiespar-Option kann über Einstellungen > System > Energiesparen > Energiesparmodus aktiviert werden. Zukünftige Updates für Spiele wie "Death Stranding 2: On The Beach", "Demon’s Souls" und "Ghost of Yōtei" werden eine Unterstützung für die Energiespar-Option enthalten, weitere Titel folgen.