PlayStation 5: Neues Systemsoftware-Update verfügbar

Sony hat ein weiteres Systemsoftware-Update für seine PS5 veröffentlicht. Gleichzeitig verrät man auch, was sich dadurch ändert bzw. verbessert.

Demnach ist nun die aktualisierte Version der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) für "Silent Hill f", "Monster Hunter Wilds", "Final Fantasy VII Rebirth", "Crimson Desert" und weitere Titel mit einem Update der Systemsoftware verfügbar. Die diesbezügliche Bibliothek wird natürlich in Zukunft weiter ergänzt.

Bei PSSR handelt es sich um eine KI-Bibliothek, die jedes Bild Pixel für Pixel analysiert und die jeweiligen Spielgrafiken hochskaliert. Mit der jetzigen neuen Version wird die Bildrekonstruktion noch präziser, die Bewegungsstabilität verbessert und Entwickler haben grössere Flexibilität, um Performance und Auflösung auf der PS5 Pro auszubalancieren. Der Algorithmus und das neurale Netzwerk, welche in der neuen PSSR zum Einsatz kommen, entstammen der "Project Amethyst"-Partnerschaft mit AMD.

Die aktualisierte PSSR-Technologie ist komplett in das neue PS5-Systemsoftware-Update integriert, das schrittweise seit gestern eingeführt wird. Das Update wird im Laufe der nächsten Tage für sämtliche Benutzer verfügbar gemacht.