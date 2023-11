PlayStation 5: Teardown-Video zur Slim-Variante

Bereits in dieser Woche ist die Slim-Variante der PS5 in den USA und Japan erhältlich. Jetzt wurde ein Teardown-Video für die schlankere Konsole gesichtet.

Hier wird die PS5 Slim über zehn Minuten lang auseinandergeschraubt und in allen Details vorgestellt. Dabei bleibt wohl am ehesten im Gedächtnis, dass die schlankere PS5 eigentlich gar nicht so furchtbar viel schlanker als das Original ist. Letztlich werden wir das aber nur beurteilen können, wenn wir die Konsole selbst in Händen halten.

Die PS5 erscheint übermorgen in den USA und am 10. November in Japan. Europa soll in ein paar Wochen bedient werden, aber ein konkretes Datum dafür gibt es noch nicht.