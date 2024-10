PlayStation The Concert - auch in Zürich!

Das ist Musik in unseren Ohren! Alle Liebhaber von Live-Musik erwartet in den kommenden Jahren ein globales Konzerthighlight. PlayStation: The Concert versetzt Fans in die epischen Welten von "God of War", "The Last of Us", "Ghost of Tsushima" und "Horizon".

Allesamt Spiele, die nicht zuletzt für ihre hochwertigen und immersiven Soundtracks von Meistern wie Gustavo Santaolalla ("The Last of Us") und Bear McCreary ("God of War") gefeiert wurden.

Die hochmoderne Produktion samt innovativer Technologien entsteht gemeinsam mit RoadCo Entertainment und GEA Live und wird ein starbesetztes Ensemble bieten, das klassische und moderne Instrumente vereint. Die Welttournee von PlayStation: The Concert beginnt mit einer Weltpremiere am 15. April 2025 in Dublin, Irland, und wird mehr als 200 Städte umfassen. Darunter auch Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Zürich und Wien. Der vollständige Tourneeplan für Europa findet sich auf dem PlayStation.Blog. Weitere Standorte in der ganzen Welt werden in Kürze bekannt gegeben.

Spoiler: Zürich, 9. Mai 2025