Mögliche PlayStation 5 Slim aufgetaucht

Nachdem eine vermeintliche "PlayStation 5 Slim" mehrere Monate durch die Gerüchteküche geisterte, sind nun erste Bilder aufgetaucht, welche diese möglicherweise zeigen. Ein Screenshot mit geringer Auflösung erschien am 11. August auf Twitter und wurde weitestgehend als Fake wahrgenommen. Noch am selben Tag tweetete ein anderer User jedoch ein Video von scheinbar dem gleichen Modell.

Die Antwort, wie eine dünnere Version der PlayStation realisiert werden kann, wurde bereits zuvor von Tom Henderson vorweggenommen. Wie wir an dieser Stelle berichteten, soll die Slim-Version nämlich ein externes Laufwerk benötigen. Wie in dem oben eingebundenen Video zu sehen, scheint die vermeintliche Konsole auch recht leicht zu sein. So wird sie auf einer Hand und scheinbar ohne grosse Mühe hin und her gedreht.