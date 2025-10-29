WRC 24, Stray & mehr!

Ein neuer Monat bedeutet neue Spiele – zumindest, wenn man Sonys Netzwerkservice abonniert hat. Einmal mehr hat das Medienunternehmen bekannt gegeben, welche Titel den Usern im November zur Verfügung stehen. Darunter findet sich neben rasanter Rennaction auch ein Abenteuer, bei dem ein Vierbeiner im Mittelpunkt steht.

Rally-Action satt! Mit "EA Sports WRC 24" dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf zahlreichen Rallystrecken austoben und ihre Boliden in halsbrecherischer Geschwindigkeit von einer in die nächste Kurve werfen. Etwas ruhiger geht es hingegen bei "Stray" zu – dem grossen Vorzeigespiel des kommenden Monats.

Auf vier Pfoten müssen die Spielerinnen und Spieler den Weg zurück zur eigenen Familie finden und dabei ein mysteriöses Geheimnis einer von Cyberpunk inspirierten Grossstadt lüften. Zu guter Letzt geht es in "Totally Accurate Battle Simulator" darum, eigene Truppen zu erstellen und diese auf herrlich „wobbelige“ Art und Weise in den Kampf zu schicken.

Alle Titel stehen den Abonnenten von PlayStation Plus ab dem 4. November 2025 als Download zur Verfügung.