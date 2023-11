PlayStation Portal Remote-Player erhältlich

Der PlayStation Portal Remote-Player ist ab sofort verfügbar. Die Zubehör-Erweiterung für PlayStation 5 kann nun in Deutschland und Österreich sowie in den USA, Grossbritannien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal über direct.playstation.com erworben werden. In der Schweiz wird der PlayStation Portal Remote-Player ab dem 1. Dezember bei unserem Partner World of Games verfügbar sein.

Die Power von PlayStation 5 wird den Spielern durch den PlayStation Portal Remote-Player in die Hände gelegt. Er ermöglicht es, in die Welt von PlayStation 5 abzutauchen, ohne an einen stationären Monitor gebunden zu sein. Der 8-Zoll-LCD-Bildschirm des Peripherie-Geräts unterstützt 1080p bei 60fps. Die Features des DualSense Wireless-Controllers wie adaptive Trigger und haptisches Feedback* finden sich auch beim PlayStation Portal Remote-Player.

Hinweis: Unser Test ist in Arbeit und folgt voraussichtlich morgen, 16. November...