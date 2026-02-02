PlayStation Portal Remote Player: Weiteres Modell in Planung?

Es könnte sein, dass bei Sony ein weiteres Modell des PlayStation Portal Remote Players in der Mache ist. Zumindest hat dies jetzt ein normalerweise ziemlich zuverlässiger Leaker behauptet.

So sagt der Leaker KeplerL2, dass Sony an einem PlayStation Portal Remote Player mit einem verbesserten OLED-Bildschirm arbeitet. Von offizieller Seite aus wurde sich bisher natürlich noch nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir die Sache als Gerücht verbuchen müssen.

Seit dessen Launch hat Sony den PlayStation Portal Remote Player immer fleissig mit Updates versorgt und damit auch neue Features ergänzt. So ist es dadurch inzwischen etwa auch möglich per Cloud-Gaming auf bestimmte Titel der eigenen Software-Bibliothek oder von PlayStation Plus zuzugreifen.

Der PlayStation Portal Remote Player ist hierzulande seit dem 15. November 2023 erhältlich.