PlayStation Portal Remote Player mit Cloud-Gaming-Support

Ein hochinteressantes Update für den PlayStation Portal Remote Player befindet sich momentan gerade in der Beta-Phase. So wird erstmals Cloud-Gaming über PlayStation Plus unterstützt.

Das bedeutet übersetzt, dass zum ersten Mal seit dem Release des Handhelds keine PS5 zu dessen Nutzung in der Nähe sein muss, sondern Spiele per Cloud darauf laufen. Sony selbst spricht von über 120 unterstützten Titeln, darunter etwa "Dave the Diver", "Ghost of Tsushima", "Marvel's Spider-Man: Miles Morales", "Monster Hunter Rise" und "Ratchet & Clank: Rift Apart". Einzige Bedingung zur Nutzung ist ein Premium-Abo bei PlayStation Plus. Damit es funktioniert, muss lediglich die entsprechende Option in den Einstellungen aktiviert werden.

Der PlayStation Portal Remote Player legt uns die PS5-Power in die Hände und ermöglicht es, in die Welt des PS4-Nachfolgers abzutauchen, auch wenn der Fernseher gerade besetzt ist. Dabei müssen wir nicht auf die Features des DualSense-Controllers verzichten, denn auch der PlayStation Portal Remote Player bietet etwa adaptive Trigger und haptisches Feedback. Der Acht-Zoll-LCD-Bildschirm unterstützt 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde.

Der PlayStation Portal Remote Player ist seit 15. November 2023 erhältlich.