PlayStation Portal Software-Update

Im Zuge der kontinuierlichen Entwicklung des PlayStation Portal Remote-Players wird ab dem 18. März ein weiteres Update der Software weltweit ausgerollt. Das Update bringt Verbesserungen sowohl für das Remote Play als auch für Cloud-Streaming.

Seit dem letzten Update im vergangenen November, bei dem Cloud-Streaming eingeführt wurde, stieg die Zahl der monatlichen Nutzer von Cloud-Streaming im Januar im Vergleich zum letzten Jahr um 162 % und über 50 % der Nutzer des PlayStation Portal Remote-Players sind PlayStation Plus Premium-Abonnenten.*

Mit dem neuen Update der Systemsoftware für PS Portal, das ab 18. März global verfügbar ist, werden nun Verbesserungen für höhere Bildqualität, flüssigere Interaktionen und ein insgesamt nahtloseres Erlebnis eingeführt.

Hier eine Übersicht über die Verbesserungen

1080p High-Quality-Modus

Während Remote Play und Cloud-Streaming kann dieser neue Modus ausgewählt werden, der für eine höhere Bitrate sorgt als der 1080p Standardmodus.

Verbessertes Cloud-Streaming-Erlebnis

Optimierte Produktdetailseite: Bei der Auswahl “Streamen” auf der Produktdetailseite von Spiele-Bundles, erlaubt eine neue UI nun die Auswahl eines bestimmten Spiels aus dem Bundle.

Bei der Auswahl “Streamen” auf der Produktdetailseite von Spiele-Bundles, erlaubt eine neue UI nun die Auswahl eines bestimmten Spiels aus dem Bundle. Spieleinladung: Spieleinladungen, die während des Streamens eines unterstützten Titels an den Spieler geschickt werden, erscheinen nun in einer Benachrichtigung auf dem Bildschirm, damit sie nicht verpasst werden.

Spieleinladungen, die während des Streamens eines unterstützten Titels an den Spieler geschickt werden, erscheinen nun in einer Benachrichtigung auf dem Bildschirm, damit sie nicht verpasst werden. Angepasste Trophäen-Benachrichtigung: Benachrichtigungen zu Trophäen zeigen nun den Namen der Trophäe sowie das damit verbundene Symbol an, wenn sie freigeschaltet werden. Platin-Trophäen werden ebenfalls mit der bekannten Animation angezeigt.

Benachrichtigungen zu Trophäen zeigen nun den Namen der Trophäe sowie das damit verbundene Symbol an, wenn sie freigeschaltet werden. Platin-Trophäen werden ebenfalls mit der bekannten Animation angezeigt. Verbesserter Suchbildschirm: Das Interface zur Suche wurde für eine flüssigere Erfahrung angepasst. So ist beispielsweise die Bildschirmtastatur sofort verfügbar, wenn die Suche aufgerufen wird.

Leichterer Einstieg