PlayStation Portal Remote Player: Neues Software-Update verfügbar

Sony hat ein weiteres Software-Update für seinen PlayStation Portal Remote Player veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was damit geändert wird.

Herzstück des jüngsten Updates für den PlayStation Portal Remote Player ist demnach ein 1080p Hochqualitätsmodus, welcher bei Remote Play und Cloud Streaming eine höhere Bitrate und verbesserte Bildqualität ermöglicht. Zudem wurden Bedienung und Nutzerführung überarbeitet, etwa bei der Spielauswahl, Suchfunktion und Einblendung von Einladungen sowie den Trophäen.

Laut offiziellen Angaben von Sony stieg die Nutzung des Cloud Streamings im Januar im Jahresvergleich um stolze 162 Prozent. Mehr als die Hälfte der Portal-Nutzer besitzt dabei ein PlayStation Plus Premium Abo. Verbesserungen beim Einstieg sollen neue Nutzer schneller an das System heranführen, unter anderem durch eine vereinfachte Kontoerstellung per QR-Code.

Der PlayStation Portal Remote Player ging in Europa am 15. November 2023 an den Start.