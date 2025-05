Entlassungen bei Playtonic Games

Auch beim britischen Entwicklerstudio Playtonic Games ist es offenbar zu Entlassungen gekommen. Der Umfang des Stellenabbaus ist bisher noch unklar.

Nach eigenen Angaben in diversen sozialen Netzwerken sind mehrere Mitarbeiter von Playtonic Games von der Entlassung betroffen oder befinden sich in der ungewissen "at risk"-Phase. Dabei handelt es sich unter anderem um Künstler und Produzenten aus verschiedenen Abteilungen.

Die Stellenstreichungen geschehen zu einer Zeit, in der Playtonic Friends kurz vor dem Release von "Cattle Country" steht und die Hauptentwickler an einer Neuauflage ihres ersten Titels "Yooka-Replaylee" für Switch 2 werkeln. Playtonic Games hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäussert.

Playtonic Games wurde am 12. August 2014 gegründet.