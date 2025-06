Der belgische Solo-Entwickler Thomas Waterzooi hat "Please, Watch The Artwork" angekündigt. Das Spiel ist ein Ableger seiner Serie über Kunstwerke, die zum Anfassen gedacht sind.

Das Spiel lässt euch erneut in die Welt eines bekannten modernen Künstlers eintauchen. Dieses Mal dreht sich alles um die bekannten Gemälde von Edward Hopper, die für ihre Themen wie Einsamkeit und städtische Isolation bekannt sind.

Ihr arbeitet als Nachtwächter im Museum für animierte moderne Kunst (Mama) und habt die Aufgabe, Veränderungen in den Gemälden zu erkennen. Es gibt nichts, das euch jagt, ausser Gefühle von Paranoia, Melancholie und Isolation. Ach ja... und ein einsamer Clown bewegt sich von Leinwand zu Leinwand und steckt andere Gemälde mit seiner Traurigkeit an. Um dies zu verhindern, braucht ihr scharfe Augen, ein gutes Gedächtnis und viel Kaffee.

Das Spiel wurde am "Day Of The Devs" während des Summer Game Fest mit einer Einführung von Thomas Waterzooi selbst angekündigt.

Es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin, aber es wird für Smartphones und Tablets (Apple Appstore, Google Play), über Steam (Windows, Mac, Linux) und Nintendo Switch erhältlich sein.