Pneumata vorgestellt

Publisher Perp Games und Entwickler Deadbolt Interactive stellen uns heute "Pneumata" vor. Einen Trailer dazu hat man begleitend auch im Gepäck.

In "Pneumata" schlüpfen wir in die Rolle eines Detektivs, der die mysteriösen und beunruhigenden Ereignisse in Clover Hill untersucht. Die Mieter verschwinden dort nämlich spurlos, Schreie hallen durch die Gänge und Blut sickert durch die Wände des Apartmentkomplexes. Ziel des Spiels ist es, die Wahrheit hinter diesen Geschehnissen aufzudecken und die fragmentierten Erinnerungen des Protagonisten wiederherzustellen, während man den Schrecken, die in den Schatten lauern, entkommt.

"Pneumata" bietet eine intensive Mischung aus psychologischem und kosmischem Horror, wobei die Grenze zwischen Realität und alternativen Welten immer mehr verschwimmt. Es betont klassischen Survival-Horror, bei dem wir begrenzte Mengen an Waffen und Vorräten durchsuchen müssen und oft gezwungen sind, zu rennen oder uns zu verstecken, um zu überleben.

"Pneumata" erscheint am 20. August für PS5, Xbox Series X und den PC.