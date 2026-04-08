PokÃ©mon Champions gestartet

Mit "PokÃ©mon Champions" beginnt heute eine neue Ã„ra der PokÃ©mon-KÃ¤mpfe. Euch erwarten rundenbasierte KÃ¤mpfe mit bekannten Grundlagen wie PokÃ©mon-Typen, FÃ¤higkeiten und Attacken. Dies bietet euch verschiedene Kampfstrategien. Neben dem Hauptspiel ist ab heute ein Bundle mit einem Starterpaket verfÃ¼gbar, das zusÃ¤tzliche spielinterne Boni enthÃ¤lt. Wenn ihr auf der Nintendo Switch 2 spielt, kÃ¶nnt ihr den Titel mit verbesserter Grafik nutzen.

Wenn ihr "PokÃ©mon Champions" bis Montag, den 31. August 2026, spielt, erhaltet ihr ein Dragoran und 100 Schnellcoupons Ã¼ber euer spielinterne Postfach. Ãœber den Kampfpass der ersten Saison kÃ¶nnt ihr zudem einen Dragoranit bekommen. Damit kann Dragoran die Mega-Entwicklung zu Mega-Dragoran durchfÃ¼hren.

Wechsel im E-Sport

Das Play! PokÃ©mon-Programm nutzt PokÃ©mon Champions ab April als Hauptplattform fÃ¼r die Turniere der Videospiel-Meisterschaften (VGC).

"PokÃ©mon Champions" ist ab sofort im Nintendo E-Shop fÃ¼r Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhÃ¤ltlich. Im Laufe des Jahres erscheint es zudem fÃ¼r MobilgerÃ¤te.