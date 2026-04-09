Keine klassischen KÃ¤mpfe fÃ¼r PokÃ©mon Champions

Der neue Competitive-Ableger "PokÃ©mon Champions" startet mit einigen ungewÃ¶hnlichen EinschrÃ¤nkungen. So verzichtet das Spiel komplett auf klassische 6-gegen-6-KÃ¤mpfe â€“ ein Format, das viele Fans aus den Hauptspielen gewohnt sind. Stattdessen liegt der Fokus auf anderen Battle-Formaten, etwa 2v2-KÃ¤mpfen im Rahmen von Events.

Diese Entscheidung sorgt vor allem in der kompetitiven Community fÃ¼r Kritik. Selbst in privaten Matches gibt es keine MÃ¶glichkeit, 6v6-KÃ¤mpfe auszutragen, was viele Spieler als klare EinschrÃ¤nkung der strategischen Freiheit sehen.

Ein weiterer zentraler Punkt: "PokÃ©mon Champions" ist vollstÃ¤ndig auf eine permanente Internetverbindung ausgelegt. Das Spiel ist also Always-Online und bietet keine klassischen Offline-Optionen â€“ selbst lokale KÃ¤mpfe setzen eine aktive Verbindung voraus.

Damit positioniert sich der Titel klar als Plattform fÃ¼r kompetitives Online-Gameplay und zukÃ¼nftige Turniere. Gleichzeitig zeigt das Feedback, dass sich ein Teil der Community mehr klassische Modi und FlexibilitÃ¤t gewÃ¼nscht hÃ¤tte.