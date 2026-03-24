PokÃ©mon Campions erscheint Anfang April

The PokÃ©mon Company International hat heute angekÃ¼ndigt, dass "PokÃ©mon Champions" ab dem 08. April auf Konsolen der Nintendo Switch-Familie verfÃ¼gbar sein wird. Die VerÃ¶ffentlichung auf MobilgerÃ¤ten folgt spÃ¤ter im Jahr.

"PokÃ©mon Champions" macht das klassische PokÃ©mon-Kampferlebnis mehr Spieler:innen als je zuvor zugÃ¤nglich. Sowohl auf Nintendo Switch als auch MobilgerÃ¤ten kÃ¶nnen sie strategische KÃ¤mpfe gegeneinander austragen, bei denen sie unterschiedliche PokÃ©mon-Typen, FÃ¤higkeiten und Attacken kombinieren kÃ¶nnen.

Die Verbindung zu "PokÃ©mon HOME" wird ebenfalls mÃ¶glich sein, was es Spielern erlauben wird, zugelassene PokÃ©mon aus vorherigen Spielen der Hauptreihe und "PokÃ©mon GO" auf das Spiel zu Ã¼bertragen. Dadurch kÃ¶nnen Trainer ihre langjÃ¤hrigen Partner aus vorherigen Spielen auch in "PokÃ©mon Champions" erneut in den Kampf schicken und gemeinsam neue Erinnerungen schaffen.

Upgrade Pack direkt bei VerÃ¶ffentlichung erhÃ¤ltlich

Das Bundle "PokÃ©mon Champions + Starterpaket" wird ab dem 08. April ebenfalls verfÃ¼gbar sein. Dies beinhaltet das Spiel und zusÃ¤tzliche spielinterne Boni, die fÃ¼r Spieler insbesondere zu Spielbeginn hilfreich sein kÃ¶nnen.

Nutzer einer Nintendo Switch 2-Konsole kÃ¶nnen sich ausserdem mit dem kostenlosen Update, das ab dem 08. April verfÃ¼gbar sein wird, auf verbesserte Grafik freuen. Spieler mÃ¼ssen sich dazu mit dem Internet verbinden und das Update vor dem Spielen herunterladen.

Erscheinende Mega-entwickelte PokÃ©mon

In "PokÃ©mon Champions" tauchen diverse Mega-entwickelte PokÃ©mon wie Mega-Meganie, Mega-Flambirex und Mega-Impergator auf. Diese PokÃ©mon wurden erstmals in "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" entdeckt und werden ihre neuen FÃ¤higkeiten mit nach PokÃ©mon Champions bringen.

Mega-Meganie verfÃ¼gt Ã¼ber die neue FÃ¤higkeit Mega-Solarladung, die es Attacken einsetzen lÃ¤sst, als wÃ¼rde Sonnenschein herrschen. Mega-Flambirex hingegen verfÃ¼gt Ã¼ber die FÃ¤higkeit ÃœberbrÃ¼ckung, die es Attacken ungeachtet der FÃ¤higkeit von Zielen einsetzen lÃ¤sst. Mega-Impergator wiederum verfÃ¼gt Ã¼ber die neue FÃ¤higkeit Drachenschicht, durch die seine Normal-Attacken den Typ Drache annehmen und ihre StÃ¤rke um 20 % erhÃ¶ht wird.