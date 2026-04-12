Season 2 Inhalte durchgesickert

In "Pokémon Champions" sorgt ein frischer Leak für Gesprächsstoff: Dataminer haben offenbar bereits die kompletten Inhalte des kommenden Battle Passes für Season M-2 aufgedeckt – obwohl die neue Season noch gar nicht gestartet ist.

Laut den geleakten Informationen umfasst der Battle Pass insgesamt 50 Stufen und bringt vorwiegend neue Pokémon sowie Mega-Entwicklungen ins Spiel. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem Skarmory, Kangaskhan und Gengar inklusive ihrer jeweiligen Mega-Steine. Ergänzt wird das Ganze durch verschiedene Tickets, Währungen und kosmetische Items wie Kleidung oder Profilbilder.

Neben den spielerischen Inhalten setzt der Pass weiterhin stark auf kosmetische Belohnungen. Outfits, Hairstyles und Accessoires ziehen sich durch die mittleren Level, während die späteren Stufen hauptsächlich Ingame-Währung liefern. Damit bleibt das System seinem Free-to-Play-Ansatz treu, bei dem spielerische Vorteile nur begrenzt im Fokus stehen.

Offiziell bestätigt ist der Leak allerdings nicht. Die neue Season wird aktuell erst Mitte Mai erwartet, sodass sich Inhalte bis zum Release noch ändern könnten. Klar ist aber schon jetzt: Auch Season M-2 dürfte den Live-Service-Ansatz von "Pokémon Champions" weiter vorantreiben.