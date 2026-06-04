PokÃ©mon Champions: Termin fÃ¼r iOS & Android

Die PokÃ©mon Company hat bekanntgegeben, wann "PokÃ©mon Champions" auch fÃ¼r iOS und Android verfÃ¼gbar sein wird. Demnach ist sogar noch in diesem Monat soweit.

So kann "PokÃ©mon Champions" schon ab 17. Juni auch auf Smartphones gespielt werden. Der Titel wird plattformÃ¼bergreifendes Spielen zwischen Switch und MobilgerÃ¤ten unterstÃ¼tzen, sodass wir nahtlos systemÃ¼bergreifend KÃ¤mpfe bestreiten kÃ¶nnen.

Zur Feier des Starts der Mobilversion von "PokÃ©mon Champions" kÃ¶nnen wir vom 17. Juni bis zum 2. September Raichu, Raichunite X und Raichunite Y erhalten, indem wir unsere SpielpostfÃ¤cher sowohl in der Mobil- als auch in der Switch-Version des Titels Ã¼berprÃ¼fen. Raichu kann natÃ¼rlich auch auf andere Weise erhalten werden, und die Mega-Steine werden zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt im In-Game-Shop oder Ã¼ber andere Funktionen verfÃ¼gbar sein.

"PokÃ©mon Champions" ist bereits seit 8. April fÃ¼r Switch erhÃ¤ltlich.