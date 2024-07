This Week in PokÃ©mon Karmesin & Purpur

Gemeinsam mit The Pokémon Company International möchten wir auf die bevorstehenden Pokémon-Events in dieser Woche aufmerksam machen.

Pokémon Karmesin & Purpur

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur – Pikachu mit Titanen-Zeichen tauchen erneut in Tera-Raid-Kämpfen auf

Von Freitag, den 12. Juli 2024, um 00:00 Uhr (UTC) bis Donnerstag, den 25. Juli 2024, um 23:59 Uhr (UTC) tauchen Pikachu vom Tera-Typ Wasser und mit dem Titanen-Zeichen erneut in 7-Sterne-Tera-Raids auf.

Dieses besondere Pikachu kann nur ein Mal pro Speicherstand gefangen werden. Dies gilt auch für Trainer, die dieses Pikachu schonmal in vorherigen Tera-Raid-Events gefangen haben. Spieler können trotzdem weiterhin an Tera-Riads gegen dieses Pikachu teilnehmen, um anderweitige Belohnungen zu erhalten. Dieses Pikachu wird eventuell auch in zukünftigen Events erscheinen oder auf andere Weise erhältlich sein.

Informationen über Tera-Raid-Events

Um an Tera-Raid-Events teilzunehmen, müssen die PokéPortal-News heruntergeladen werden, indem im Hauptmenü zunächst PokéPortal, dann Geheimgeschenk und schliesslich PokéPortal-News empfangen ausgewählt werden. Eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft wird nicht benötigt, um die PokéPortal-News zu erhalten.

Wenn nach Ende der Hauptgeschichte bestimmte Events abgeschlossen werden, können schwarze Tera-Raid-Kristalle gefunden werden. Allerdings können auch Spieler, die diese Events nicht abgeschlossen haben, an solchen Tera-Raids teilnehmen, indem sie sich im Mehrspieler-Modus anderen Trainern anschliessen.

Eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft (separat erhältlich) wird benötigt, um online mit anderen Trainern Tera-Raids zu bestreiten. Die relevanten Nutzungsbedingungen finden Anwendung. Unter nintendo.de/switch-online gibt es weitere Informationen.

Tera-Raid-Events finden nur in der Paldea-Region statt.

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur – Massive Aufläufe von Pikachu, Raichu, Alola-Raichu, Pichu und Mimigma

Zeitgleich zu den Pikachu Tera-Raids wird es massive Aufläufe von Pichu in der Paldea-Region geben. Ausserdem können Pikachu und Mimigma in Kitakami sowie Raichu und Alola-Raichu in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie angetroffen werden. Alola-Raichu kann normalerweise nicht im regulären Spielverlauf angetroffen werden. Des Weiteren tauchen bei diesen besonderen massiven Aufläufen auch häufiger Schillernde Pokémon auf, also sollten sich Trainer diese Chance nicht entgehen lassen!

Informationen zu massiven Aufläufen