PokÃ©mon Karmesin und Purpur: Bevorstehenden PokÃ©mon-Event

Das Pokémon Sumpex tauch ab heute in schwarzen Tera-Raid-Kristallen in "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" auf. Sumpex ist normalerweise nicht in Paldea anzutreffen. Sumpex, das im Rahmen dieses Events erscheint, hat den Tera-Typ Gift. Trainer, die den Kampf aufnehmen wollen, müssen sich gründlich vorbereiten, denn dieses Pokémon ist ein herausfordernder Gegner und trägt zusätzlich das Titaten-Zeichen. Trainer müssen mit Freunden zusammenarbeiten, um dieses mächtige Tera-Pokémon zu bezwingen.

Pokémon Karmesin & Purpur

Sumpex kann ab heute bis Sonntag, 02. Juni 23:59 Uhr (UTC), und vom 07. Juni ab 00:00 Uhr (UTC) bis zum 09. Juni um 23:59 Uhr (UTC) gefangen werden.

Dieses spezielle Sumpex kann nur einmal pro Spielstand gefangen werden. Trainer, die während eines vorherigen Tera-Raids bereits Sumpex gefangen haben, können es nicht noch einmal fangen. Sie können trotzdem an Tera-Raids gegen Sumpex teilnehmen, um andere Belohnungen zu erhalten. Dieses spezielle Sumpex wird möglicherweise in zukünftigen Events auftauchen oder durch andere Methoden erhältlich sein.

Informationen über Tera-Raid-Events

Um an Tera-Raid-Events teilzunehmen, müssen die PokéPortal-News heruntergeladen werden, indem im Hauptmenü zunächst PokéPortal, dann Geheimgeschenk und schliesslich PokéPortal-News empfangen ausgewählt werden. Eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft wird nicht benötigt, um die PokéPortal-News zu erhalten.

Wenn nach Ende der Hauptgeschichte bestimmte Events abgeschlossen werden, können schwarze Tera-Raid-Kristalle gefunden werden. Allerdings können auch Spieler, die diese Events nicht abgeschlossen haben, an solchen Tera-Raids teilnehmen, indem sie sich im Mehrspieler-Modus anderen Trainern anschliessen.

Eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft (separat erhältlich) wird benötigt, um online mit anderen Trainern Tera-Raids zu bestreiten. Die relevanten Nutzungsbedingungen finden Anwendung.

Tera-Raid-Events finden nur in der Paldea-Region statt.