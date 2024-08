TCG-Erweiterung zu Karmesin & Purpur - Nebel der Sagen

Die Pokémon Company International veröffentlicht die neueste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels: "Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen", die weltweit bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich ist.

Infamomo wurde ursprünglich im DLC "Der Schatz von Zone Null" für die Videospiele Pokémon "Karmesin und Pokémon Purpur" entdeckt und feiert sein Debüt im Pokémon-Sammelkartenspiel in "Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen" als Finsternis-Pokémon. Ihr könnt Infamomo-ex einsetzen, um mit seiner Fähigkeit "Knechtende Ketten" ein Finsternis-Pokémon von der Bank einzuwechseln. Infamomo-ex synergiert gut mit Boninu-ex, Benesaru-ex und Beatori-ex, wodurch verschiedene Spielkombinationen ermöglicht werden.

Ausserdem sind holografische Parallelset-Karten in Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen mit einem neuen, einzigartigen Folienmuster versehen, welches die Illustration umgibt. Trainer können die Parallelset-Karten anhand des Erweiterungscodes in der linken unteren Ecke der Karte identifizieren. Normalerweise steht er in einer schwarzen Box mit weissem Text, in diesem Fall wird er in einer weissen Box mit schwarzem Text dargestellt.