PokÃ©mon TCG Karmesin & Purpur - Stellarkrone angekÃ¼ndigt

The Pokémon Company International kündigt heute die neueste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels "Karmesin & Purpur – Stellarkrone" an, die ab dem 13. September 2024 weltweit bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich ist.

In "Karmesin & Purpur – Stellarkrone" können Fans mit der Einführung von Stellar-Terakristall-Pokémon-ex ins Pokémon-Sammelkartenspiel in das Phänomen der Terakristallisierung, das ursprünglich in den Videospielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sein Debüt feierte, eintauchen. Jedes Stellar-Terakristall-Pokémon-ex hat eine besondere Attacke, die nach einem Edelstein benannt ist und drei verschiedene Energietypen benötigt, um sie einzusetzen. Zusätzlich bietet die kommende Erweiterung einzigartige Illustrationen, welche die Stellar-Terakristall-Pokémon-ex gebührend glänzen lassen.

Fans können sich nun ausserdem auf die erste Begegnung mit Briduradon, Hydrapfel und dem legendären Pokémon Terapagos freuen. Die drei Pokémon kamen ursprünglich mit dem herunterladbaren Inhalt Der Schatz von Zone Null in die Videospiele Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur und geben nun auch ihr Debüt im Pokémon Sammelkartenspiel.

Zu den seltenen Karten der Erweiterung gehören

3 seltene ASS-KLASSE-Trainerkarten

10 Pokémon-ex und 4 Stellar-Terakristall-Pokémon-ex

13 Illustration Rare Pokémon

6 Special Illustration Rare Pokémon-und Unterstützerkarten

3 Gold Rare Karten

Vor der Veröffentlichung der physischen Version können Trainer ab dem 12. September 2024 Karmesin & Purpur – Stellarkrone digital über die Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App für iOS, Android, macOS- und Windows-Geräte anspielen. Fans können die neuen Stellar-Terakristall-Pokémon-ex sammeln und mit ihnen kämpfen und erhalten Boni im Spiel, wenn sie sich in der App anmelden.