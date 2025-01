PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Erweiterung zu Karmesin & Purpur

The Pokémon Company International kündigte heute die neuste Erweiterung des erfolgreichen Pokémon-Sammelkartenspiels (TCG) "Karmesin & Purpur – Reisegefährten" an. Das neue Set wird ab dem 28. März 2025 weltweit erhältlich sein. Mit der neuen Erweiterung erhalten auch die Trainer-Pokémon wieder Einzug in das TCG. Die besonderen Trainer-Pokémon sind Fans noch aus älteren Erweiterungen bekannt, wie dem Set Gym Heroes, in welchem diese Art von Pokémon-Karten erstmals erschienen sind. Das Comeback dieser Trainer-Pokémon wurde letztes Jahr exklusiv während der Pokémon-Weltmeisterschaft auf Hawaii enthüllt.

Die Trainer-Pokémon-Karten zeigen die besondere Verbindung zwischen einem starken Pokémon-Trainer und seinem Pokémon, wobei jede Karte den Namen des Trainers hervorhebt. Ihr könnt ausserdem Kunstwerke verschiedener Trainer auf seltenen Illustration Rare Karten, ultraseltenen Karten, Special Illustration Rare Karten und hyperseltenen Karten entdecken. In "Karmesin & Purpur – Reisegefährten" könnt ihr euch darauf freuen, mit neuen Trainer-Pokémon-Karten zu spielen und sie zu sammeln, darunter Ns Zoroark-ex, Lillys Piepi-ex, Enigmaras Wampitz-ex und Hops Zacian-ex.

Zu den seltenen Karten aus Karmesin & Purpur – Reisegefährten zählen:

4 Trainer-Pokémon-ex

16 Pokémon-ex

11 Illustration Rare Pokémon

6 Special Illustration Rare Pokémon

3 hyperseltene Gold-Karten

Ihr könnt "Karmesin & Purpur – Reisegefährten" in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen bei Händlern auf der ganzen Welt erhalten. Anlässlich der Rückkehr von Trainer-Pokémon können sich Fans ausserdem auf die Aufgewertete Boosterpack-Display-Box der Erweiterung "Karmesin & Purpur – Reisegefährten" freuen, die eine zusätzliche Ns Reshiram-Karte im Stil einer seltenen Illustration Rare Karte mit dem Logo von Karmesin & Purpur – Reisegefährten enthält und in ausgewählten Geschäften erhältlich sein wird.

Ausserdem gibt es wieder einige Prerelease-Turniere, bei welchen ihr die Möglichkeit habt "Karmesin & Purpur – Reisegefährten" schon vor dem offiziellen Launch zu spielen. Im Rahmen des Play! Pokémon-Programms finden diese Turniere ab dem 15. März bei teilnehmenden Händlern statt.

Vor der Veröffentlichung der gedruckten Version können Fans ab dem 27. März 2025 Karmesin & Purpur – Reisegefährten digital über die Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App für iOS, Android, macOS- und Windows-Geräte spielen. Ihr könnt die neue Trainer-Pokémon-Karten sammeln und mit ihnen kämpfen, sowie Boni im Spiel erhalten, wenn sie sich in der App anmelden.