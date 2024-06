PokÃ©mon Karmesin/Purpur: Wasser marsch!

Massive Aufläufe von Wasser-Pokémon stehen in "Pokémon Karmesin und Purpur" bevor. Von Freitag, den 7. Juni 2024, um 00:00 Uhr UTC bis Sonntag, den 9. Juni 2024, um 23:59 Uhr UTC werden in der gesamten Paldea-Region Massenausbrüche von Norminfin, im ganzen Land Kitakami Massenausbrüche von Loturzel und in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie Massenausbrüche von Seeper auftreten.

Pokémon Karmesin & Purpur

Pokémon, die bei diesen massiven Aufläufen erscheinen, tragen mit grösserer Wahrscheinlichkeit das Sanftmut-Zeichen. Viel Spass beim Fangen dieser gutherzigen Wasser-Pokémon!