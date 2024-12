PokÃ©mon Pocket: MysteriÃ¶se Insel ab 17. Dezember

Die The Pokémon Company-Gruppe hat heute verkündet, dass die App Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket seit ihrer globalen Veröffentlichung am 30. Oktober 2024 60 Millionen Mal für iOS- und Android-Geräte heruntergeladen wurde. Neben dem Erreichen dieses Meilensteins wurde Pokémon-TCG-Pocket ausserdem in der Kategorie "Best Mobile Game" bei den Game Awards nominiert.

Des Weiteren veröffentlicht die The Pokémon Company-Gruppe bald eine neue Erweiterung für Pokémon-TCG-Pocket namens "Mysteriöse Insel". Bei dieser neuesten Erweiterung können sich Spielende auf das Entdecken neuer und einzigartiger Kartenillustrationen freuen, die eine Vielfalt weiterer Pokémon wie das Mysteriöse Pokémon Mew zeigen. Ausserdem wird es ein neues Cover für Alben und einen Hintergrund für Galerien geben, welche die Szenerie der "Mysteriösen Insel" abbilden. Darüber hinaus können Fans durch das Hinzufügen weiterer Sammelkarten neue Kombinationen beim Erstellen von Decks entdecken und bei CPU- und Spielerkämpfen noch vielfältigere Kämpfe erleben.

Die Erweiterung "Mysteriöse Insel" wird ab dem 17. Dezember 2024 in der App Pokémon-TCG-Pocket für iOS und Android verfügbar sein. Weltweit habt ihr die Möglichkeit, die neuen Karten aus der Erweiterung "Mysteriöse Insel" zu sammeln, indem sie Boosterpacks öffnen oder die Wunderwahl durchführen. .