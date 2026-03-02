PokÃ©mon Pokopia: Weitere Details

Die PokÃ©mon Company hat neue Details zu "PokÃ©mon Pokopia" verraten. Ein umfangreicher Trailer stimmt uns zudem auf den Release des Spiels in wenigen Tagen ein.

"PokÃ©mon Pokopia" lÃ¤dt Fans demnach dazu ein, sich auf ein gemÃ¼tliches Abenteuer zu begeben und eine Welt zu erbauen, in der alle in Harmonie leben kÃ¶nnen. Der Mehrspieler-Modus ermÃ¶glicht es zudem, mit bis zu drei weiteren Spielern zusammen zu spielen. Dabei kÃ¶nnen Spieler die StÃ¤dte von anderen besuchen, Freunde in die eigene Stadt einladen und sogar ein PokÃ©mon aus ihrer eigenen Stadt zur Erkundung mitbringen.

ZusÃ¤tzlich gibt es einen neuen Gameplay-Trailer zu "PokÃ©mon Pokopia" zu sehen. Dieser bietet Ã¼ber viereinhalb Minuten lang ausfÃ¼hrliche Einblicke in das Spiel und erklÃ¤rt etwa das Gameplay-GrundgerÃ¼st.

"PokÃ©mon Pokopia" erscheint am 5. MÃ¤rz exklusiv fÃ¼r Switch 2.