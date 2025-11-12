Pokemon Pokopia hat einen Termin

Release im März 2026

News Video Release-Termin Exklusiv sebastian.essner

Nintendo, The Pokemon Company, Koei Tecmo und Game Freak haben den Erscheinungstermin von "Pokemon Pokopia" bekanntgegeben. Demnach können wir uns im März 2026 unser eigenes Pokémon-Paradies erschaffen.

Konkret ist "Pokemon Pokopia" ab 5. März 2026 exklusiv für Switch 2 erhältlich. Eine Version für die erste Generation der Hybridkonsole ist offenbar nicht angedacht. Im Handel wird der Titel als Game-Key Card angeboten.

"Pokemon Pokopia" war im September im Rahmen einer Direct-Episode offiziell angekündigt worden. Damals hatte man einen ausführlichen ersten Trailer zu der Lebenssimulation gezeigt, welcher Lust auf mehr machte. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Quelle: Nintendo
Pokemon PokopiaNintendo Switch 2

Kommentare