PokÃ©mon Pokopia: Zweiter zeitlich begrenzter Event in Aussicht

Mehrere Berichte legen nah, dass schon bald der zweite zeitlich begrenzte Event in "PokÃ©mon Pokopia" ansteht. Erste inhaltliche Informationen dazu liegen auch bereits vor.

Demnach dÃ¼rfte der zweite zeitlich begrenzte Event in "PokÃ©mon Pokopia" etwa am 29. April stattfinden. In diesem Rahmen kÃ¶nnen wir unter anderem das neue PokÃ©mon Sableye abstauben. Einige Spieler haben den Neuzugang aber schon jetzt gefangen, indem sie schlicht die Systemuhr der Switch 2 entsprechend umstellten.

Vor knapp zwei Wochen war ein Patch gegen einen Progress-Bug in "PokÃ©mon Pokopia" verÃ¶ffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"PokÃ©mon Pokopia" erschien am 5. MÃ¤rz exklusiv fÃ¼r Switch 2.