PokÃ©mon Pokopia: Neue Infos

The PokÃ©mon Company gab bekannt, dass Teil 1 der kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalte von "PokÃ©mon Pokopia: Erweiterungspass" am 05. August fÃ¼r Nintendo Switch 2-Konsolen verÃ¶ffentlicht wird. Auch ein neuer Trailer von Teil 1 ist nun verfÃ¼gbar, in dem die neuen Funktionen zu sehen sind, auf die sich die Fans freuen kÃ¶nnen. Ausserdem gibt es dort neue Informationen zu Teil 2 des Passes.

Neu enthÃ¼llte Informationen Ã¼ber PokÃ©mon Pokopia: Erweiterungspass, Teil 1: Blubbmeeria

Mit Teil 1 kÃ¶nnen sich Spieler darauf freuen, die Unterwasserstadt Blubbmeeria zu erkunden. Unter der WasseroberflÃ¤che kÃ¶nnen sie mithilfe von PokÃ©mon mit dem Talent BewÃ¤ssern Melonen anpflanzen, wÃ¤hrend PokÃ©mon mit dem Talent Elektrisieren Blubberblasenmaschinen und Strassenlampen in Betrieb setzen kÃ¶nnen. Es lassen sich auch mehr PokÃ©mon, neue Outfits, eine VerstÃ¤rkung der Attacke Surfer sowie die Zubereitung neuer Nahrung in Form von Smoothies entdecken.

Des Weiteren kÃ¶nnen Spieler ein Loch im Meeresboden betreten, um die in Finsternis gehÃ¼llte Tiefsee zu erkunden. Dort erwartet sie ein aufregendes Abenteuer an der Seite von PokÃ©mon, wenn sie den leuchtenden Korallen folgen.

Auch das Bauen wird in Blubbmeeria durch neue SchwimmblÃ¶cke weiter ausgebaut. Dank dieser kÃ¶nnen Spieler auf unterschiedlichen HÃ¶hen schwebende GebÃ¤ude errichten, die es so nur unter Wasser geben kann. Ausserdem ist es mÃ¶glich, ein Tohaido-Tauchboot zu bauen, dessen Zimmer sich wie eine Geheimbasis anfÃ¼hlt.

Mit der fÃ¼r Ende 2026 geplanten VerÃ¶ffentlichung von Teil 2 der kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalte kÃ¶nnen sich Spieler darauf freuen, sich und ihre Lieblings-PokÃ©mon mithilfe von Accessoires in Schale zu werfen. Auch zusÃ¤tzliche MÃ¶bel und PokÃ©mon werden zu entdecken sein. Weitere Informationen zu Teil 2 wird es zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt geben.

Kostenloses Software-Update

Als Teil des kostenlosen Software-Updates (Ver. 2.0.0) werden ab dem 05. August alle Spieler, die "PokÃ©mon Pokopia" besitzen, die Attacke Taucher von Manaphy erlernen kÃ¶nnen. Sobald diese Attacke erlernt wurde, kÃ¶nnen sie an der Seite von Wasser-PokÃ©mon schwimmen und unter Wasser bauen.