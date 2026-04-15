Neues Event für Pokopia angekündigt

In "Pokémon Pokopia" steht das nächste Ingame-Event ganz im Zeichen von Springseil – genauer gesagt ein zeitlich begrenzter Wettbewerb rund um ein bekanntes Mini-Game.

Das Event trägt den Namen Bulbasaurs Jump Rope Contest und läuft vom 19. bis 27. April 2026. Dabei handelt es sich um ein einwöchiges Event, das sich komplett auf das Springseil-Gameplay konzentriert.

Spieler treten dabei in einem Wettbewerb an, bei dem es darum geht, möglichst viele Sprünge am Stück zu schaffen. Je nach Leistung winken unterschiedliche Belohnungen – von kleineren Items bis hin zu besonders seltenen Rewards für hohe Sprungzahlen.

Interessant: Das Springseil-Minispiel ist zwar auch ausserhalb des Events spielbar, während des Events stehen jedoch exklusive Belohnungen im Fokus. Zudem können Spieler gemeinsam mit Freunden teilnehmen, was den kompetitiven Aspekt verstärkt.

Das Event ist Teil der regelmässigen Live-Events in "Pokémon Pokopia", die seit Release in kurzen Abständen neue Aktivitäten und Belohnungen bieten – meist im Rhythmus von wenigen Wochen.