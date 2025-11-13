Neue Informationen zu PokÃ©mon Pokopia

Die The PokÃ©mon Company-Gruppe hat heute in Form eines neuen Trailers auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PokÃ©mon einen ausfÃ¼hrlichen Einblick in "PokÃ©mon Pokopia" geboten. Dieses entspannende Lebenssimulations-Spiel erscheint am 5. MÃ¤rz 2026 fÃ¼r Nintendo Switch 2.

Der Aufbau eines von Grund auf neuen Lebens

In PokÃ©mon Pokopia schlÃ¼pfen Spieler in die Rolle eines Ditto, das aus einem langen Schlaf erwacht ist und sich in einen Menschen verwandelt hat. Ditto trifft auf das ungewÃ¶hnliche Professor Tangoloss, das mit ZubehÃ¶r von Menschen bestÃ¼ckt zu sein scheint und ganz allein an einem Ort lebt, den Menschen und PokÃ©mon einst ihr Zuhause nannten. Das vertrocknete Gras und die verdorrten BÃ¤ume veranlassen Ditto dazu, der Umgebung neues Leben einhauchen zu wollen. Es beginnt, Schritt fÃ¼r Schritt ein Paradies zu erschaffen, das allen ein schÃ¶nes Zuhause bietet, indem es Items herstellt und die Attacken von anderen PokÃ©mon erlernt.

Das Gestalten der perfekten Umgebung

Spieler kÃ¶nnen von anderen PokÃ©mon Attacken erlernen und damit unterschiedliche Habitate kreieren, um verschiedene PokÃ©mon anzulocken. Diese erlernbaren Attacken sind auch fÃ¼r andere Zwecke nutzbar: Mit ZertrÃ¼mmerer kÃ¶nnen WÃ¤nde zerstÃ¶rt werden, mit Blattwerk kann man Gras wachsen lassen, dank Gleiten ist es mÃ¶glich, mit nur einem Sprung von Berg zu Berg zu fliegen und mit Surfer kann Wasser Ã¼berquert werden.

Des Weiteren kÃ¶nnen Spieler mit den hiesigen PokÃ©mon interagieren und beispielsweise mit Bisasams Ranken Seilspringen, mit Glumanda Feuer anzÃ¼nden oder sich mit vielen PokÃ©mon zusammenschliessen, um sie beim Bauen von HÃ¤usern zu unterstÃ¼tzen. Manchmal werden PokÃ©mon WÃ¼nsche Ã¤ussern, um ihre Umgebung gemÃ¼tlicher zu machen. Dabei kann es sich auch um wichtige WÃ¼nsche bezÃ¼glich grÃ¶sserer Probleme handeln. Das ErfÃ¼llen dieser WÃ¼nsche beeinflusst die gesamte Gegend.

Spieler kÃ¶nnen zudem ihr Aussehen verÃ¤ndern, indem sie sich unterschiedliche Frisuren oder Outfits aussuchen und Items sowie MÃ¶bel herstellen, um ihre Umgebung zu individualisieren. Ausserdem kÃ¶nnen bis zu vier Personen gemeinsam spielen.[1]

UngewÃ¶hnliche PokÃ©mon

Neben Professor Tangoloss werden Spieler noch weiteren geheimnisvollen PokÃ©mon begegnen.