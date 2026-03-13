Patch gegen Progress-Bug

FÃ¼r â€žPokÃ©mon Pokopiaâ€œ ist ein neues Update in Arbeit. Die Entwickler wollen damit mehrere Fehler beheben, die derzeit den Spielfortschritt blockieren kÃ¶nnen.

Wie das Team bestÃ¤tigte, arbeitet man aktuell an einem Patch, der verschiedene Bugs im Spiel adressieren soll. Ein konkretes VerÃ¶ffentlichungsdatum gibt es zwar bislang nicht, das Update soll jedoch â€žin KÃ¼rzeâ€œ erscheinen.

Zu den bekannten Problemen gehÃ¶ren mehrere Quest-Fehler, die Spieler teilweise am Weiterkommen hindern. So kann es beispielsweise passieren, dass ein Schiggy wÃ¤hrend einer Mission auf einen Baum springt und dadurch nicht mehr angesprochen werden kann. In einem anderen Auftrag kann der Fortschritt blockiert werden, wenn bestimmte BrÃ¼ckenblÃ¶cke zerstÃ¶rt werden, bevor ein NPC die Stelle Ã¼berquert.

Weitere Bugs betreffen Events in der Region Rocky Ridges, bei denen etwa eine Begegnung mit DJ Rotom nicht ausgelÃ¶st wird oder AuftrÃ¤ge zum Reparieren von Strassen und Schienen nicht starten. Auch kleinere Fehler in der Queststruktur sollen mit dem Update behoben werden.