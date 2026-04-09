Update 1.0.3 fÃ¼r PokÃ©mon Pokopia

Das Cozy-Spin-off "PokÃ©mon Pokopia" hat ein neues Update erhalten. Version 1.0.3 steht ab sofort auf der Nintendo Switch 2 zum Download bereit und konzentriert sich vor allem auf technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen. FÃ¼r neue Inhalte mÃ¼ssen sich Fans und Spieler jedoch weiterhin in Geduld Ã¼ben.

Im Fokus steht unter anderem ein Problem rund um verschwundene PokÃ©mon-Habitate. In bestimmten FÃ¤llen konnten betroffene PokÃ©mon selbst Ã¼ber die Suchfunktion im PokÃ©dex nicht mehr gefunden werden. Dieser Fehler wurde nun behoben.

DarÃ¼ber hinaus fixt das Update zahlreiche Bugs im Spielverlauf. Dazu zÃ¤hlen unter anderem Probleme beim Reisen zu Trauminseln, ein dauerhaft schwarzer Bildschirm beim Ortswechsel sowie Fehler bei Bauprojekten oder dem Verschieben von Habitaten. Auch mehrere Quest-Blocker â€“ etwa auf bestimmten Inseln â€“ wurden laut Patchnotes beseitigt.

Einige weitere Probleme wurden zumindest reduziert, darunter ein Bug, der zu dauerhaftem Controller-Vibrieren fÃ¼hren konnte. Insgesamt soll Version 1.0.3 das Spielerlebnis spÃ¼rbar stabilisieren und bestehende Fortschrittsprobleme nachtrÃ¤glich beheben.