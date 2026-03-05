PokÃ©mon Pokopia: Zeitlich begrenzter Event

"PokÃ©mon Pokopia" ist jetzt exklusiv fÃ¼r Nintendo Switch 2 erhÃ¤ltlich. Im gemÃ¼tlichen Lebenssimulations-Abenteuer kÃ¶nnt ihr mit den PokÃ©mon zusammenarbeiten, um eine Welt zu kreieren, die jeden willkommen heisst!

Ihr kÃ¶nnt Euch ausserdem auf das erste zeitlich begrenzte Event "Mehr Flaum fÃ¼r Hoppspross" freuen, das von Montag, den 9. MÃ¤rz, um 21:00 Uhr bis Dienstag, den 24. MÃ¤rz, um 20:59 Uhr im Spiel stattfinden wird.

WÃ¤hrend dieses Events kÃ¶nnt ihr euch mit Hoppspross anfreunden und ihm dabei helfen, Pusteflaum zu sammeln, der gegen MÃ¶bel zum Thema Picknick eingetauscht werden kann. Wenn ihr mit diesen Items Habitate baut, werden sie sich auch mit Hubelupf und Papungha anfreunden kÃ¶nnen â€“ PokÃ©mon, die normalerweise nicht im Spiel anzutreffen sind.