King und Queen anstatt Schild und Schwert

Neue Informationen aus dem sogenannten "Teraleak" gewÃ¤hren einen umfangreichen Blick auf die frÃ¼he Entwicklungsphase von "PokÃ©mon Sword" und "PokÃ©mon Shield". Demnach trugen die Spiele ursprÃ¼nglich den Projektnamen "PokÃ©mon King & Queen" beziehungsweise "Project Rex" und unterschieden sich in mehreren zentralen Punkten deutlich von der finalen Version.

Pokémon Schwert & Schild

Die wohl grÃ¶sste Ã„nderung betrifft das Gameplay. Statt Dynamax und Gigadynamax sollte ursprÃ¼nglich ein Feature namens Co-Evolution im Mittelpunkt stehen. Dabei hÃ¤tten zwei PokÃ©mon temporÃ¤r zusammengearbeitet, um eines der beiden deutlich zu verstÃ¤rken. Laut internen Dokumenten war diese Mechanik als zentrales Alleinstellungsmerkmal der achten Generation vorgesehen und erinnert ein wenig an die Fusion, bekannt aus Dragon Ball.

Auch die legendÃ¤ren PokÃ©mon sahen zunÃ¤chst anders aus. Die beiden Cover-Legenden sollten auf Spielkarten basieren und als King (Kampf/Drache) sowie Queen (Psycho/Drache) auftreten. ZusÃ¤tzlich war offenbar eine dritte Edition mit einem Ace-Legendary (Stahl/Drache) geplant, der eine wichtige Rolle als Champion oder Ã¤lterer Rivale eingenommen hÃ¤tte.

Ferner arbeitete Game Freak an einer umfangreichen Smartphone-Anbindung. Spieler sollten PokÃ©mon Ã¼ber eine App fangen, trainieren und fÃ¼r das Hauptspiel vorbereiten kÃ¶nnen. Geplant waren ausserdem QR-Code-UnterstÃ¼tzung, der Ausbau der Geheimbasis, DatenÃ¼bertragungen auf die Nintendo Switch sowie eine Nutzung des Smartphones als zweiter Bildschirm oder sogar als Controller. Viele dieser Ideen wurden letztlich verworfen.

Die Informationen stammen aus internen Entwicklungsunterlagen, die mutmasslich durch den sogenannten Teraleak Ã¶ffentlich wurden. Wie bei sÃ¤mtlichen Leak-Materialien gilt: Die gezeigten Konzepte spiegeln frÃ¼he EntwicklungsstÃ¤nde wider und waren nie offiziell von Game Freak oder The PokÃ©mon Company bestÃ¤tigt worden.