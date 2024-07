PokÃ©mon Sleep: Das einjÃ¤hrige JubilÃ¤um

Drei neue Schlafposen – Um Pokémon Sleep zu spielen, müssen Spieler:innen vor dem Schlafengehen ihr Mobilgerät oder „Pokémon GO Plus +“ neben das Kissen legen. Nach dem Aufwachen müssen sie ihre Schlafergebnisse überprüfen und mit Professor Neroli zusammenarbeiten, um Schlafposen von Pokémon zu entdecken. Durch den Abschluss täglicher Forschungsaufgaben werden die Chancen erhöht, diese drei neuen Schlafposen zu entdecken. Feloris Kauerpose Krokels Einaugenpose Kwaks’ Päuschenpose

Fest zum ersten Jubiläum – Von Montag, 15. Juli 2024 bis Montag, 29. Juli 2024 können Fans am Fest zum ersten Jubiläum teilnehmen. In diesem Zeitraum ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, Felori, Krokel und Kwaks zu begegnen. Durch den Abschluss besonderer Missionen können Fans Felori-Rauch, Krokel-Rauch und Kwaks-Rauch erhalten. Informationen zu den Sets zum ersten Jubiläum sowie den Pokémon-Freundschafts-Sets für Felori, Krokel und Kwaks gibt es auf der Website von Pokémon Sleep oder in den Neuigkeiten im Spiel.