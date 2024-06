Aktuelles rund um PokÃ©mon

Azugladis ist jetzt in Pokémon UNITE verfügbar: Azugladis ist ein Allrounder, welcher sich schnell in den Kampf stürzt, grossen Schaden anrichten kann und sich dann dem nächsten Gegner widmet.

Mit der "Pokémon Unite"-Attacke Rachefeldzug kann Azugladis sich schneller als normal zum gewünschten Zielort durchkämpfen. Neben der erhöhten Geschwindigkeit lässt die Spezial-Attacke von Azugladis gegnerische Pokémon bewegungsunfähig werden, wodurch diese leichter mit weiteren Angriffen zu treffen sind.

Flambirex mit dem Titanen-Zeichen erscheint in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur!

Flambirex wird von Freitag, den 14. Juni 2024, 00:00 UTC, bis Sonntag, den 16. Juni 2024, 23:59 UTC und von Freitag, den 21. Juni 2024, 00:00 UTC, bis Sonntag, den 23. Juni 2024, 23:59 UTC, in schwarzen Tera-Raid-Kristallen erscheinen. Normalerweise kann Flambirex nicht in der Paldea-Region angetroffen werden. Das Flambirex besitzt neben dem Titanen-Zeichen ausserdem noch den Tera-Typ Elektro.

Dieses besondere Flambirex kann nur einmal pro Speicherdaten gefangen werden. Ihr könnt an weiteren Tera-Raids gegen Flambirex teilnehmen, um andere Belohnungen zu erhalten und andere Trainer:innen zu unterstützen. In Zukunft kann Flambirex in weiteren Events auftauchen oder durch andere Methoden erhalten werden. Jedes Flambirex, das während des Events gefangen wird, hat dasselbe Zeichen, dieselbe Fähigkeit und dieselben Attacken.

Informationen über Tera-Raid-Events