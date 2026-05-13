Orchestrale Musik für Pokémon Wind & Welle

Pokémon bekommt orchestralen Rückenwind: Wie The Pokémon Company nun bekanntgegeben hat, wurde das Main Theme von “Pokémon Wind” und “Pokémon Welle” gemeinsam mit dem renommierten NHK Symphony Orchestra aufgenommen. Passend dazu veröffentlichte das Unternehmen jetzt ein offizielles Behind-the-Scenes-Video, das Einblicke in die Entstehung des musikalischen Leitmotivs gewährt.

Pokémon Wind & Welle

Laut The Pokémon Company soll die orchestrale Komposition “den Beginn eines brandneuen Abenteuers” symbolisieren. Im Video sind unter anderem die Aufnahmen der einzelnen Instrumente sowie Szenen aus dem Studio zu sehen. Bereits seit der Enthüllung der beiden Spiele während des diesjährigen Pokémon Day betont Game Freak den Fokus auf Atmosphäre und Entdeckung.

“Pokémon Winds” und “Pokémon Waves” erscheinen exklusiv für die Nintendo Switch 2 und schicken Spieler auf eine Reise durch eine tropische Inselwelt mit weitläufigen Ozeanen und unterschiedlichen Ökosystemen. Viel ist über die neue Generation bislang zwar noch nicht bekannt, allerdings hoffen viele Fans bereits auf einen stärker orchestrierten Soundtrack als in früheren Pokémon-Hauptspielen. In Community-Diskussionen wird die musikalische Ausrichtung aktuell besonders positiv aufgenommen.

Einen konkreten Releasetermin gibt es weiterhin nicht. The Pokémon Company kündigte jedoch an, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu den beiden Titeln teilen zu wollen.