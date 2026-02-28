PokÃ©mon Wind & PokÃ©mon Welle angekÃ¼ndigt

Publisher The PokÃ©mon Company und Entwickler Game Freak haben "PokÃ©mon Wind" und "PokÃ©mon Welle" in Aussicht gestellt. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, fÃ¼r euch zusammen.

In "PokÃ©mon Wind" und "PokÃ©mon Welle" kÃ¶nnen wir eine offene Welt erkunden, welche von Wind umtoste, malerische Inseln und einen weiten Ozean mit schimmernden Wellen bietet. Dabei dÃ¼rfte fast schon Urlaubsfeeling aufkommen.

Als Protagonist dieses Abenteuers werden wir abhÃ¤ngig von der Version des Spiels Ã¼ber ein anderes Outfit verfÃ¼gen. Vor Beginn unserer Reise mÃ¼ssen wir zudem unser erstes Partner-PokÃ©mon auswÃ¤hlen: entweder Braubel, das BohnenkÃ¼ken-PokÃ©mon, Pomfifi, das Welpen-PokÃ©mon, oder Gekkua, das Wassergecko-PokÃ©mon.

Einen Trailer zu "PokÃ©mon Wind" und "PokÃ©mon Welle" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns etwa dreieinhalb Minuten lang unter anderem auf das Setting ein.

"PokÃ©mon Wind" und "PokÃ©mon Welle" erscheinen im Laufe des nÃ¤chsten Jahres exklusiv fÃ¼r Switch 2.