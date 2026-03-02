PokÃ©mon Champions hat einen Releasemonat

Die PokÃ©mon Company hat frische Infos zu "PokÃ©mon Champions" verraten. So kennen wir nun etwa auch den Releasemonat der Switch-Version.

Demnach wird "PokÃ©mon Champions" irgendwann im April fÃ¼r Switch verÃ¶ffentlicht. MobilgerÃ¤te werden im weiteren Jahresverlauf folgen. Ein neuer Trailer zu dem kommenden Serienteil begleitet die freudige Nachricht und zeigt unter anderem kurze Gameplayschnipsel.

SpÃ¤ter in diesem Jahr wird es auch mÃ¶glich sein, "PokÃ©mon HOME" mit "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" zu verknÃ¼pfen. Indem Fans "PokÃ©mon Champions" mit "PokÃ©mon HOME" verknÃ¼pfen, werden sie PokÃ©mon, welche in diesen beiden Titeln erscheinen, auf "PokÃ©mon Champions" Ã¼bertragen kÃ¶nnen. Dort ist es ihnen anschliessend mÃ¶glich, an der Seite dieser PokÃ©mon zu kÃ¤mpfen, wÃ¤hrend sie darauf hinarbeiten, Champion zu werden.

Zudem kÃ¶nnen Trainer in "PokÃ©mon Champions" zusÃ¤tzliche Belohnungen wie etwa ein Brigaronit, ein Fennexisnit und ein Quajutsunit bekommen, indem sie die entsprechenden PokÃ©mon, die ursprÃ¼nglich in "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erhalten wurden, auf "PokÃ©mon HOME" Ã¼bertragen. Es gibt also weiterhin viel zu tun.

"PokÃ©mon Champions" war im Februar 2025 angekÃ¼ndigt worden.