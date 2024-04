PokÃ©mon GO 2024

Trainer auf der ganzen Welt werden in den nächsten Monaten das Abenteuer "Pokémon GO" mit neuen, stylischen Gestaltungsmöglichkeiten, verbesserten visuellen Effekten und einem GO Snapshot-Upgrade neu entdecken.

Es wird Updates für das Spielerlebnis und die visuelle Gestaltung geben, einschliesslich der Karte im Spiel, der Begegnungs- und Kampfanzeigen und vielem mehr - alles wird auf den jeweiligen Standort zugeschnitten und angepasst. Von üppigen Wäldern zu belebten Städten, von tropischen Stränden zu felsigen Bergen - Trainer können nun in die verschiedenen Landschaften von "Pokémon GO" eintauchen und auf ihren Reisen durch die Lebensräume unerwartete Pokémon entdecken.

Die Avatar-Optionen und der Style-Shop bieten ebenfalls neue Anpassungsmöglichkeiten, so dass Trainer sich auf neue, sinnvolle Weise ausdrücken können. Und schliesslich können Spieler, die es lieben, mit GO Snapshot Fotos zu schiessen, jetzt bis zu drei Pokémon in ein einziges Foto aufnehmen, um das perfekte Gruppenfoto zu kreieren.