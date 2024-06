PokÃ©mon GO Fest 2024: Madrid

Niantic und "Pokémon GO" sind bereit für das Pokémon GO Fest 2024 in Madrid. Vom 14. bis 16. Juni können Trainer aus der ganzen Welt das grösste und am meisten erwartete globale Event des Spiels an einem Wochenende voller Abenteuer und Spass erleben.

Die Veranstaltung findet im Park Juan Carlos I. statt, und es wird auch Aktivitäten in der ganzen Stadt geben, so dass Trainer aller Altersgruppen zusammen mit Tausenden von anderen Spieler ein exklusives Spielerlebnis, besondere Boni und viele weitere Überraschungen geniessen können.

Esther Asuka, eine Pokémon-Trainerin, die bereits an "Pokémon GO"-Live-Events auf der ganzen Welt teilgenommen hat, erzählt, was es mit "Pokémon GO" und dem GO Fest auf sich hat und gibt eine persönliche Empfehlung:

"Pokémon GO ist eine andere Art von Videospielerlebnis. Es ermutigt einen, rauszugehen, Leute zu treffen und Spass zu haben. Die Tatsache, dass das Pokémon GO Fest 2024 in Madrid stattfinden wird, bedeutet, dass ich die grösste jährliche Party des Spiels mit all den Menschen teilen kann, die ich liebe, und zwar in ‘unserem eigenen Zuhause’. Trainer sollten nicht vergessen, sich vorzubereiten: Macht Platz in euren Rucksäcken, um viele Pokémon zu fangen, bringt viele Raid-Pässe mit, und vor allem macht Platz in eurer Freundesliste, um viele Trainer zu treffen und hinzuzufügen, die das Spiel zweifellos genauso lieben wie ihr!"

Vor dem Event sollten Trainer nicht vergessen,...