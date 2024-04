Pokémon GO: Bis ans Ende der Welt

Lene und ihr Ehemann Ole entdecken gemeinsam die Welt: Sie fangen Pokémon rund um den Globus! Die zwei sind Abenteurer aus Dänemark und bereisen gemeinsam die Länder dieser Erde, um unterwegs Pokémon zu fangen und dabei neue Freunde zu finden. Lene hat sogar ein Pikachu im Basislager des Mount Everest in Nepal erwischt!

Gerade im digitalen Zeitalter ist nichts wichtiger als eine “echte” Verbindung zwischen den Menschen. "Pokémon GO" verbindet die digitale Welt in idealer Weise mit Natur, Bewegung und dem menschlichen Bedürfnis nach Gemeinschaft. Dabei entstehen täglich Millionen persönlicher Geschichten und neue zwischenmenschliche Verbindungen. Niantic, das weltweit führende Unternehmen für Augmented Reality Erlebnisse, bringt mit "Pokémon GO" jährlich 100 Millionen Spieler zusammen, die die Welt um sich herum entdecken, Beziehungen zu anderen aufbauen und dabei gemeinsam Abenteuer erleben.

Die Geschichte von Lene und Ole steht exemplarisch für die verbindende Kraft von "Pokémon GO" und die Einbindung von modernster Technik als Erweiterung und Bereicherung des Alltags. Die Sammlung des Paares umfasst heute Pokémon aus mehr als 20 Ländern – und sie wächst weiter.

Alles begann im Jahr 2016, als Lene auf "Pokémon GO" aufmerksam wurde. Lenes Söhne, mittlerweile 33 und 27 Jahre alt, waren in ihrer Jugend grosse Pokémon-Fans und spielten und sammelten unter anderem das Kartenspiel und liebten die Filme. Lene war neugierig, was ihre Kinder da so lange fasziniert hatte: Was hat es mit diesem "Pokémon GO" bloss auf sich?

"Ich selbst bin keine grosse Videospielerin. Mir wird da normalerweise schnell langweilig. Aber Ole und ich mögen Pokémon GO. Das macht Spass und durch das Spiel bewegen wir uns viel, geniessen die frische Luft, spielen zusammen und entdecken viele neue Orte. Wir haben dank dem Spiel sogar hier neue Freundschaften geschlossen, mit Leuten in Dörfern auf dem Land, die wir vorher nicht kannten. Wir sprechen mehrere Sprachen, auch das können wir trainieren, indem wir neue Leute beim Spielen treffen, wenn wir in Europa und der Welt unterwegs sind."

Lene

Niantic liegt viel daran, Geschichten, wie die von Lena und Ole, möglich zu machen, daher unterstützt der Entwickler die Trainer mit vielen Events rund um die Welt, in diesem Jahr zum Beispiel in Madrid, Sendai (Japan) und New York.