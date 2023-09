PokÃ©mon Go: Die nÃ¤chste Safari Zone

Die nächste Safari Zone in Pokémon GO steht kurz bevor. Am 13. und 14. Oktober könnt ihr zusammen Barcelona erkunden. Die perfekte Gelegenheit, um spannende Pokémon-Abenteuer zu erleben, neue Freundschaften zu schliessen und die Sehenswürdigkeiten von Barcelona zu entdecken.

Während des Events erscheinen in ganz Barcelona besondere Pokémon. Ausserdem könnt ihr zum ersten Mal in "Pokémon GO" dem Ritt-Pokémon Mähikel begegnen. Für Ticketinhaber gibt es darüber hinaus eine neue Spezialforschung, die sich um ein besonderes Evoli dreht.

Tickets sind ab sofort für 12 Euro verfügbar.