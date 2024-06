Das PokÃ©mon GO Fest 2024 rÃ¼ckt immer nÃ¤her

Das Pokémon GO Fest 2024 rückt immer näher und um Besucher auf das Wochenende vorzubereiten, macht Niantic ein paar Routenvorschläge, an denen Trainer teilnehmen können, sowie einige der besten Dinge, die man in Madrid erleben kann, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Zeit in der spanischen Hauptstadt mit Freunden und Pokémon erleben können!

Organisierte Pokemon GO-Treffpunkte

Puerta del Sol: Ein zentraler Treffpunkt in Madrid - ideal, um sich zu treffen, bevor man zu nahe gelegenen Parks oder Attraktionen geht.

Cibeles-Brunnen: Dieses Wahrzeichen in der Nähe des El-Retiro-Parks ist ein weiterer guter Ort für ein Treffen von Gruppen.

Bahnhof Atocha: Für diejenigen, die mit dem Zug anreisen, bietet er viele Annehmlichkeiten in der Nähe und einen einfachen Zugang zu verschiedenen Teilen der Stadt.

Plaza de España: Ein weitläufiger Platz mit schöner Umgebung, ideal für die Organisation grösserer Treffen.

Die besten Orte, um Pokémon GO in Madrid zu spielen

"Wir freuen uns sehr, dass das Pokémon GO Fest im Juan Carlos I Park stattfindet, einem von Madrids grossartigen, einzigartigen und historischen Parks, wie dem El Retiro Park, El Capricho, Madrid Río und Finca de Vista Alegre, und wir freuen uns, dass Einheimische und Besucher sie diesen Sommer auf eine neue Art und Weise geniessen können. Ausserdem haben wir in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Pokémon GO-Routen eingeführt, um die Trainer zu ermutigen, Madrid auf eine andere Art und Weise zu erkunden und einige der interessantesten Orte der Stadt zu entdecken, sowohl im historischen und kommerziellen Zentrum als auch in einigen unserer Stadtteile."

Marta Rivera de la Cruz, Dritte Stellvertretende Bürgermeisterin und Stadträtin für Kultur, Tourismus und Sport

El Retiro Park: Als einer der grössten Parks in Madrid ist El Retiro ein Hotspot für Pokémon GO Spieler. Mit zahlreichen PokéStops, Gyms und verschiedenen Spawn-Punkten ist er perfekt für Community-Events und Treffen.

Casa de Campo: Dieser riesige Park bietet den Spielern viel Platz zum Erkunden und Fangen von Pokémon. Er beherbergt ausserdem verschiedene Sehenswürdigkeiten und Gewässer, die eine malerische Kulisse für das Gameplay bieten.

Madrid Rio: Dieser Park entlang des Manzanares-Flusses ist ein grossartiger Ort für einen langen Spaziergang, während man Pokémon fängt. Er verfügt über mehrere PokéStops und Arenen und bietet einen schönen Blick auf die Stadt.

Parque del Oeste: Der Parque del Oeste ist bekannt für seinen Rosengarten und den Debod-Tempel und ist ein weiterer grossartiger Ort, um Pokémon zu fangen und die Landschaft zu geniessen.

Finca de Vista Alegre: Im Herzen des Stadtviertels Vista Alegre, in Carabanchel, befindet sich dieser monumentale und landschaftliche Komplex, der 1997 als historischer Garten im Allgemeinen Stadtentwicklungsplan von Madrid aufgeführt und 2018 zum Kulturgut erklärt wurde. Er ist der viertgrösste historische Garten der Stadt, nach der Casa de Campo, dem Retiro-Park und dem Parque del Oeste. Hier steht ein beeindruckender Zedernbaum, der aufgrund seiner aussergewöhnlichen Grösse und seines Alters als „einzigartiger Baum“ in den Regionalkatalog der Gemeinde Madrid aufgenommen wurde.

Die besten Aktivitäten in Madrid