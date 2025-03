PokÃ©mon GO Fest 2025: Paris Calling!

"Pokémon GO" hat angekündigt, dass das Pokémon GO Fest 2025 nach Paris, Frankreich, kommt! Vom 13. bis 15. Juni 2025 werden Zehntausende von Trainern aus der ganzen Welt die Stadt Paris und den eleganten Parc de Sceaux erkunden, um ein unvergessliches Pokémon GO-Erlebnis zu haben mit exklusivem Gameplay, Community-Feiern und dem ersten Auftritt des mythischen Pokémon Volcanion.

Was: Pokémon GO Fest: Paris

Wann: 13. bis 15. Juni, 2025

Wo: Die Stadt Paris und der Parc de Sceaux

Eintrittskarten: Kartenverkauf seit 6. März um 13 Uhr MEZ

"Paris freut sich sehr, mit dem Pokémon GO Fest verbunden zu sein. Heutzutage verbringen wir viel Zeit vernetzt und schauen auf Bildschirme. Wir glauben, dass dieses Festival es uns ermöglichen kann, einen anderen und aktiveren Tourismus zu entwickeln, neue Orte zu entdecken und Pokémon an verschiedenen Orten in Paris und allgemein in der Île-de-France zu fangen. Ausserdem wird die körperliche Bewegung durch das Pokémon GO Fest in Paris das grosse und vielfältige kulturelle Erbe der Stadt fördern, was uns sehr wichtig ist."

Pierre Rabadan, stellvertretender Bürgermeister von Paris, zuständig für Sport und Präsident von Paris Je T'aime.

"Der Charme von Paris, seine Fussgängerfreundlichkeit und seine weltweit bekannten Wahrzeichen sind der perfekte Spielplatz für das Pokémon GO Fest. Wir sind gespannt darauf, wie die Trainer diese wunderschöne Stadt und den eleganten Parc de Sceaux zusammen mit der leidenschaftlichen französischen Community und Besuchern aus aller Welt erkunden werden."

Lena Cillis, Live Events Marketing Manager, "Pokémon GO".

Was gibt es Neues?

Zum ersten Mal in "Pokémon GO" werden Trainer, die das Spiel spielen, auf Volcanion treffen können. Trainer, die ein Ticket besitzen, können exklusive Spezialforschungen durchführen, um mehr über das schwer fassbare Dampf-Pokémon zu erfahren – und haben die Möglichkeit, ihm zu begegnen.

Fünf-Sterne-Raids mit dem Gekrönten Schwert Zacian und dem Gekrönten Schild Zamazenta: Ticketinhaber für die Pokémon GO Fest-Events im Jahr 2025 erhalten die erste Chance, die verschiedenen Formen von Zacian und Zamazenta in "Pokémon GO" zu entdecken.

Im Parc de Sceaux können die Spieler reale Lebensräume erleben, Pokémon-Maskottchen und bekannte Trainer treffen, am PVP-Kampfplatz antreten, sich in den Team-Lounges entspannen und exklusive Merchandise-Artikel für das Event mitnehmen.

In der Stadt Paris können die Entdecker den offiziellen Routen im Spiel folgen. Diese kuratierten Pfade führen die Trainer zu ikonischen Pariser Wahrzeichen und versteckten Schätzen, die die Schönheit und die Geheimnisse der Stadt hervorheben.

Informationen zum Kartenverkauf

Frühbuchertickets für das Pokémon GO Fest Paris sind seit dem 6. März für 22 € (inkl. Gebühren und Steuern) bis zum 2. April erhältlich. Danach werden die Tickets zum vollen Preis von 27 € erhältlich sein.

Das grösste "Pokémon GO"-Spektakel des Jahres findet diesen Sommer auch in Osaka und New Jersey im Juni statt. Vor-Ort Tickets für alle drei Veranstaltungen sind hier erhältlich. Tickets für das digitale Pokémon GO Fest Global vom 28. bis 29. Juni sind hier erhältlich.

Pokémon GO Fest Termine und Orte: