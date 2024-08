PokÃ©mon Go @ gamescom

Ab dem 21. August könnt ihr auf der gamescom an exklusiven Aktionen und Herausforderungen teilnehmen und tolle Preise gewinnen! Und ab dem 24. August startet die Globale Challenge: Vereinter Triumph.

Tiktok-Arena

Es wird eine temporäre Arena im Spiel selbst auf der gamescom am TikTok-Stand in Halle 10 erscheinen. Trainer, die um 12 oder 16 Uhr die Arena anführen, haben die Chance, "Pokémon GO"-Goodies zu erhalten. Mehr Informationen, Gaming Stationen und mehr Möglichkeiten, etwas zu gewinnen, wird es vor Ort am TikTok-Stand geben.

Ausserdem wird es Möglichkeiten geben, Goodies zu bekommen und an der gamescom Quest-Experience Epix teilzunehmen und Codes für "Pokémon GO" zu gewinnen. Trainer sollten aber auch den Himmel im Spiel im Auge behalten, um exklusive gesponserte gamescom-Geschenke zu erhalten.